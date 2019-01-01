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Консультация юриста – Российский Юридический Портал

Российский Юридический Портал – создан как информационная платформа по правовым вопросам для всех слоев населения, для максимального удобства граждан по получению правовой помощи от юристов и адвокатов со всей России. Большое количество юристов и адвокатов, зарегистрированных на портале, дает возможность максимально быстро получить ответ на вопрос, ознакомиться с публикуемыми материалами, изменением законодательства, а также найти нужную юридическую информацию, которая требуется всем. Удобства разделов портала сделаны так, что бы каждый мог пользоваться сервисами:

Бесплатная юридическая консультация

Бесплатная юридическая линия 8-800-777-32-63 которая работает на всей территории России

Максимально быстрые и развернутые ответы юристов и адвокатов

Перечень государственных органов России

Перечень судов России (с адресами и подробной информацией)

Юридический форум (для обсуждения насыщенных проблем и ситуаций)

Юридические новости

Популярные юридические темы (для подробного ознакомления и разъяснения)

У каждого из нас есть в жизни ситуации, когда требуется помощь юриста и адвоката и без помощи юриста и адвоката данные вопросы просто невозможно разрешить. Консультация юриста на Российском Юридическом Портале осуществляется на бесплатной основе. Бесплатная юридическая онлайн консультация, помогает гражданам своевременно разрешать свои жизненные ситуации. В многих случаях платные консультации берут деньги с граждан без основательно с одним лишь умыслом обогатиться. Бесплатная юридическая онлайн консультация, дает возможность понять человеку, нужна ли ему вообще практическая помощь юриста или адвоката и максимально сэкономить время, которое может быть потрачено в пустую на платной юридической консультации которая может обернуться простой потерей времени.

Консультация юриста на портале осуществляется по всем отраслям права и на всей территории России, не зависимо от статуса человека, его семейного положения или финансовой подоплеки. Юристы на портале оказывают консультации как:

По телефону бесплатной горячей юридической линии 8-800-777-32-63

Что бы получить консультацию юриста или адвоката, достаточно позвонить по бесплатному номеру телефона или оставить информационную заявку с юридическим вопросом в информационном поле, которое для удобства выдвигается на самом портале с нижней части экрана, с правой стороны экрана и посередине экрана всех разделов портала. Данные поля выдвигаются для максимального удобства, что бы любой желающий не искал на портале где ему оставить свой юридический вопрос, а просто войти в информационный блок, написать свой вопрос и нажать кнопку отправить.

Юридическая консультация на портале за время существования помогла тысячам людей своевременно получить ответ на вопрос который был задан на портале. Адвокаты и юристы, кто зарегистрирован на портале оказывают бесплатную юридическую консультацию ежедневно, без праздников и выходных и связано это с тем, что большое количество юристов и адвокатов кто отвечает на вопросы, осуществляют юридическую консультацию, позволяет охватить все уголки России.

Юридическая консультация на портале позволяет всем своевременно подготовить грамотно обоснованные жалобы, заявления, исковые заявления, кассационные жалобы, апелляционные жалобы и другие документы, а так же позволяет подготовиться к последствиям и действиям при подаче документов.

Российский Юридический Портал - это одна из крупнейших информационных платформ по предоставлению онлайн консультаций юристов и адвокатов России.

Российский Юридический Портал, создан для повышения юридической грамотности и предоставления юридических консультаций гражданам.

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Консультация предоставляются круглосуточно. Любой желающий может задать вопрос юристу или адвокату в любое время суток и получить ответ на интересующий юридический вопрос.

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Объединение большого количества юристов и адвокатов в одном месте, позволило добиться того, что любой желающий максимально быстро и своевременно получает ответы на свои вопросы, как в электронном виде, в виде ответов на сайте, так и устно по телефону бесплатной горячей круглосуточной юридической линии: 8-800-777-32-63.